Исход конфликта в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке, заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе, передает ТАСС.

«Итоги [конфликта] в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — сказал он.

Остин утверждал, что НАТО является оборонительным союзом и «не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы». «Но мы не будем втянуты в <…> конфликт. Но мы будем поддерживать Украину, — заявил глава Пентагона. — Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание»