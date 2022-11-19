В Болгарии полиция задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что среди задержанных есть граждане Молдавии и лица арабского происхождения.

Официальный представитель болгарской прокуратуры Сийка Милева подтвердила эту информацию, отметив, что четверо из пяти человек задержаны на 72 часа, а в суд внесено требование об их постоянном аресте.

Предварительно установлено, что задержанные помогали организаторам теракта с логистикой и коммуникациями.