В Госдепе США призвали Россию положить конец войне в Украине, которую у нее нет шансов выиграть независимо от того, какие бы преступления не совершали ее войска против мирных украинцев.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы настоятельно призываем РФ вывести ее силы (из Украины), чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет – независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика», — отметил Пател.

По его словам, только одна страна – Россия – ведет неспровоцированную и преднамеренную войну по своему выбору и сознательно пренебрегает правами человека.

«Сегодня мы вновь призываем Россию прекратить ее фильтрационные операции, нарушения и пренебрежение правами человека, гуманитарным правом и уставом ООН», — отметил представитель Госдепа США.