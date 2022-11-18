19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем 14-17 ° тепла. В Баку ночью 10-12° тепла, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится от 753 мм рт.ст. до 766 мм рт.ст.,, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.