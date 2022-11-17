России и Азербайджану следует искать новые форматы кооперации ввиду сложных внешних условий, в которых им приходится работать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества. Однако внешние условия, в которых работают сегодня наши страны, также как и положение дел на мировых рынках, остаются весьма сложными. В том числе — в силу недружественных шагов, предпринимаемых в отношении России коллективным Западом», — сказал Мишустин в Баку.

Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать возможности, которые дают выстроенные за многие годы добрососедские отношения. В этом контексте, по мнению Мишустина, значимую роль играет расширение межрегионального сотрудничества.

«Наполнение такого партнерства конкретным содержанием, вовлечение в него новых участников, руководителей наших регионов, ваших регионов — это наше приоритетная задача. Ее решение послужит дальнейшему росту наших национальных экономик, повышению качества жизни наших людей, в целом, сближению наших народов», — заявил Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном за 9 месяцев текущего года достиг $3 млрд.

«Хорошие темпы показала взаимная торговля», — сказал Мишустин.

Он отметил, что по словам премьер-министра Азербайджана, ее объемы по итогам прошлого выросли на 12%. «У меня другая цифра. На 16%. Мы с ним (Али Асадовым) обязательно спишемся. Но в этом году за десять месяцев мы фиксируем около 3 млрд долларов наш двусторонний товарооборот. Это 20% увеличение», — сказал глава правительства РФ.

По его словам, Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, где работает более девятисот совместных компаний. «Причём триста из них со стопроцентным российским капиталом», — сказал Мишустин.

Он отметил, что сотрудничество России и Азербайджана опирается на солидную договорно-правовую базу, которая состоит из свыше 150 международных договоров.

«Мы в конструктивном ключе решаем самые значимые для граждан наших стран вопросы. Успешно продвигаемся вперед — даже в условиях внешней нестабильности, попыток в том числе внести разлад в нашу совместную работу», — заметил председатель правительства РФ.