Сотрудничество Москвы и Баку в последнее время стало по-настоящему стратегическим и союзническим. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, передает РИА Новости.

«За последние годы узы дружбы и партнерства стали еще прочнее. Сотрудничество приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер», — отметил он.

По его мнению, существует большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества двух государств. «Призываю активнее его использовать», — добавил Мишустин.

На его взгляд, одна из важнейших задач — сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям. «Сейчас в Азербайджане работают около 340 русскоязычных школ. Многие молодые люди стремятся получить высшее образование на русском языке, и мы создаем для этого необходимые возможности».

«Крепкие гуманитарные связи создают надежную основу для расширения прямых контактов между гражданами наших стран и имеют большое значение для укрепления добрососедства», — уверен Мишустин. Он рассчитывает, что нынешний форум позволит вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Глава российского кабинета министров заверил, что правительство готово рассмотреть и учесть в работе предложения участников форума. «Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана», — убежден премьер-министр РФ.