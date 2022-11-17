Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 17 ноября прибыл с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя правительства России встречали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица.