Мы предложили состоящий из пяти принципов мир и своего рода рамки. Именно мы предложили создать комиссию по делимитации. Именно мы попытались определить основы для нормализации отношений. На первоначальном этапе этого процесса Армения очень колебалась. Теперь они говорят о мире, но мы не понимаем, что означает в их понятии мир.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

«Тем не менее, у нас очень ясная позиция. Это неоднократно было заявлено перед общественностью, в том числе в моих контактах с руководством Еврокомиссии и лидерами, участвовавших и участвующих в настоящее время в процессе нормализации стран, то есть, Соединенных штатов и России. У нас должно быть два пути: процесс нормализации азербайджано-армянских связей и в том числе вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане, Карабахе с точки зрения прав и безопасности. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с государственным секретарем Блинкеном. Мы поговорили и об этом. Мы четко понимаем, что должно быть два пути, они не должны смешиваться. Однако заявления Армении очень противоречивы. Они говорят, что признают нашу территорию и суверенитет. Они не только говорят это, но и подписываются под этим в Праге и Сочи. Это означает суверенитет всей нашей территории. Мы все понимаем, что такое суверенитет. В то же время они хотят включить в мирный договор вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане. Этого не будет. Это невозможно. Мы не согласимся на это. Поэтому нам нужна абсолютно ясная позиция правительства Армении по его собственной повестке. Недавно я сказал, что если они захотят мира, то мы тоже захотим мир. Если они не хотят мира, то это их выбор. У нас не было мира 30 лет, и Армения не должна забывать, чем это закончилось», — отметил президент.

Глава государства отметил, что считает разговор армянской стороны о мире сегодня своего рода манипуляцией.

«Потому что, если бы они действительно хотели мира, откликнулись бы на наше предложение. Именно мы предложили начать переговоры о мирном договоре сразу после окончания войны. Это один из редких случаев в мировой истории, когда страна, чья территория была оккупирована в течение многих лет, восстановила справедливость силовым путем, победила врага и изгнала его со своей земли, предлагает мир. Мы предложили мир, несмотря на разрушение и опустошение Арменией наших территорий, страдания азербайджанцев», — заявил президент.