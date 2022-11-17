Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи в Анкаре представители Российской Федерации и США договорились воздержатся от использования ядерного оружия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что 14 ноября директор СВР РФ Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Уильям Бернс встретились в Анкаре. По его словам, она проходила в целях сохранения коммуникации между странами по вопросам безопасности.

Эрдоган заявил, что турецкая разведка сообщила ему о том, что ни США, ни Россия не намерены на данный момент предпринимать попытку задействовать ядерное оружие.