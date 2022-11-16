Инцидент в Польше, по предварительной информации, произошел из-за прилета ракет украинской ПВО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий.