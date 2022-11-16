Глава США Джо Байден в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной, где упала ракета, проводит встречу с другими мировыми лидерами на Бали. Kyodo пишет, что это «экстренный саммит G7 и НАТО».

На экстренном заседании собрались премьер-министры Нидерландов и Италии Марк Рютте и Джорджа Мелони, а также главы правительств Великобритании, Канады и Японии Риши Сунак, Джастин Трюдо и Фумио Кисида, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Джо Байден заявил, что ракета, упавшая в Польше и убившая двух человек, вряд ли была выпущена из России из-за ее траектории.

На вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден ответил:

«Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не проведем полное расследование. Но маловероятно, что траектория соответствует направлению из России».