Страны Евросоюза должны выделить дополнительно €70 млрд на оборону за следующие три года. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

«€70 млрд — дополнительные средства, которые страны-члены должны выделить до 2025 года, за следующие три года», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что €70 млрд должны быть добавлены к оборонному бюджету ЕС, который был согласован еще несколько лет назад. Кроме того, он отметил, что Евросоюз должен тратить не только больше, но и лучше.