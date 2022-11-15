Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась с письмом к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле для прекращения ее деятельности в качестве посла доброй воли в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) — эту новость со ссылкой на сообщение Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО уже утром распространили многие информагентства, в том числе и Minval. Текст письма, конечно, дипломатичный, там речь идёт о сотрудничестве Азербайджана и ЮНЕСКО и выражается надежда, что это сотрудничество будет продолжено. Но нет сомнений: решение Мехрибан Алиевой — это выраженный на языке дипломатии протест против двойных стандартов, которые в своей политике в последние годы демонстрирует эта некогда уважаемая международная организация. И учитывая уровень этого протеста, проигнорировать такой шаг и такое решение в ЮНЕСКО вряд ли смогут.

В самом деле, должность посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева занимала в течение 18 лет. За это время отношения Азербайджана и ЮНЕСКО вышли за рамки формального членства и развивались по восходящей. Азербайджан поддерживал и поддерживает многие инициативы ЮНЕСКО. Наша страна оказывала поддержку сохранению и реставрации всемирного наследия во многих странах, от Франции и Италии до Бенина, где Фонд Гейдара Алиева оказывал спонсорскую поддержку Школе африканского наследия. И в Баку справедливо полагали, что могут рассчитывать на то, что эта организация в отношении Азербайджана будет хотя бы соблюдать собственный устав.

Но реальность, увы, перед глазами. Призывы Азербайджана нынешнее руководство ЮНЕСКО в лицее ее гендиректора мадам Одри Азуле просто «ставит в игнор».

Здесь нужно пояснение. Один из основных вопросов, который Азербайджан ставил и ставит перед ЮНЕCКО — это уничтожение и осквернение объектов азербайджанского исторического и культурного наследия в результате агрессии Армении против нашей страны. Этот вопрос Азербайджан поднимал и до 44-дневной войны. Достаточно вспомнить изданный Фондом Гейдара Алиева сборник «Война против Азербайджана: под прицелом культурное наследие». Но за 30 лет ЮНЕСКО так и не направило на оккупированные азербайджанские земли миссию для оценки этого ущерба. В 2005 году, когда пост гендиректора ЮНЕСКО занимал Коитиро Маацура, в этой организации отреагировали на обращение Азербайджана, но, как указали в отчете организации, осуществить эту миссию оказалось невозможно из-за оккупации Арменией территории Азербайджана.

Но и после 44-дневной войны и освобождения оккупированных Арменией азербайджанских территорий, когда ЮНЕСКО возглавляла уже мадам Азуле, бывшая министр культуры Франции, о решении отправить миссию для оценки армянского вандализма в штаб-квартире этой организации даже не вспомнили. Но как только уже в Ереване завопили о мифической «угрозе» христианским памятникам в Карабахе, команда мадам Азуле тут же пришла в движение. Миссию в поддержку Армении снарядили с невероятной скоростью. Азербайджан и тут проявил добрую волю и дал согласие на миссию. Нашей стране нечего скрывать. Азербайджан, вопреки армянским мифам, не воюет с культурным наследием. Но…делегаты ЮНЕСКО опять не приехали. И можно догадаться, почему. От Парижа до Физули и Шуши, конечно, четыре тысячи с половиной километров. Но к этому моменту, во-первых, стало понятно, что Азербайджан христианские памятники не сносит, а наоборот, реставрирует. Во-вторых, накопилось предостаточно сведений, что в Армении пытались выдать за «древнее наследие» откровенные новоделы, такие, как часовню в Джебраиле, построенную на территории военной части оккупационной армии в 2017 году, или церковь в Лачине, возведённую на месте разрушенного частного дома, где жила азербайджанская семья. Причём камни этого дома как раз и пошли на постройку церкви. Понятно, что такая оккупационная строительная мишура никаким «иммунитетом» не обладала и обладать не могла. Так что предъявить Азербайджану было уже нечего.

Но самое главное, уже стали известны масштабы АРМЯНСКОГО вандализма. Проигнорировать их команда мадам Азуле при всем своём желании уже не смогла бы. А фиксировать не хотела. Проще говоря, слишком многое указывает на то, что мадам Одри Азуле принесла в ЮНЕСКО политические традиции Франции — от неприкрытой коррупции и стремления оплачивать, к примеру, свой личный отдых из фондов ЮНЕСКО до дружбы с Арменией, выходящей за рамки приличий. И это поведение госпожи Азуле резко контрастирует с политикой ЮНЕСКО при прежних гендиректорах. Сия мадам, судя по многим косвенным признакам, резво включилась в кампанию «чёрного пиара», развёрнутую в Париже.

А теперь серьезно. Мадам Азуле может, конечно, предпочитать шансон в исполнении Азнавура записям оркестра Поля Мориа, пить кофе в любимом армянском ресторанчике Парижа или даже заказать себе туфельки у ереванского сапожника. Но на посту гендиректора ЮНЕСКО надо хотя бы соблюдать приличия. А такое непробиваемое равнодушие к призывам Азербайджана дать оценку армянскому вандализму на ранее оккупированных землях — это даже не предвзятость и не двойные стандарты, а прямые попытки обелить агрессоров и военных преступников.

И на этом фоне отказ Мехрибан Алиевой от должности посла доброй воли ЮНЕСКО — это не просто дипломатический протест. Такой шаг не может не иметь продолжения «в поле». А с учетом того уровня сотрудничества, которое существовало между Азербайджаном и ЮНЕСКО в прошлые годы, нет сомнений, что от разрыва этого сотрудничества потеряет именно ЮНЕСКО.

А вот «благодарить» за это следует мадам Азуле.

А.Шакур