11-й Азербайджано-Российский межрегиональный форум пройдет 17-18 ноября в Баку. Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник, в рамках форума будут рассмотрены вопросы инвестиционного взаимодействия, транспортной инфраструктуры, предпринимательской деятельности, сельскохозяйственного сотрудничества, а также углубления гуманитарных контактов.

В официальном открытии форума примут участие премьер-министры Азербайджана и РФ Али Асадов и Михаил Мишустин.

На пленарном заседании запланировано выступление министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.