Гендиректор Tesla и владелец Twitter Илон Маск рассказал в рамках саммита G20, что будущее — это подземные туннели для быстрого передвижения, ракетный туризм и общение с инопланетянами. Об этом пишет портал Tempo.co.

По мнению американского миллиардера, туннели спасут человечество от бесконечных автомобильных пробок. А вот возможные летающие машины явно переоцениваются, так как они могут «упасть вам на голову», рассудил Маск. По его словам, туризм выйдет за рамки планеты, облететь которую можно будет менее чем за час. И, наконец, удастся найти внеземную жизнь, уверен бизнесмен.

«Возможно, мы найдём там инопланетян, которым уже миллионы лет», — предположил он.

Маск собирался приехать на Бали для участия в саммите. Однако, по его словам, он загружен работой, поэтому решил пообщаться с присутствующими по видеосвязи.

Судя по всему, на зрителей выступление предпринимателя произвело эффект, к тому же на экране Маск был в темноте, подсвечивались лишь его руки и лицо, что сам он объяснил «отключением электричества за три минуты до звонка».