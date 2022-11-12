Заявление о создании иранской гиперзвуковой ракеты проиллюстрировала иранская газета Jam-e-Jam. На первой полосе — огромный заголовок «7 минут до Тель-Авива», именно столько потребуется новой ракете, чтобы достичь Израиля с территории Ирана.

Позавчера в Тегеране заявили, что впервые разработали гиперзвуковую ракету, преодолевающую «все системы противовоздушной обороны».

Командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амирали Хаджизаде заявил, что на разработку системы, которая могла бы перехватить эту ракету, уйдут десятилетия.

По его словам, ракета, «нацеленная на системы противоракетной обороны противника», является качественным скачком в ракетной отрасли.