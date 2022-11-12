Как минимум семь мостов, в том числе четыре через реку Днепр, были разрушены в Херсонской области в течение суток после анонсированного Минобороны РФ отвода войск из Херсона. Об этом пишет CNN, ссылаясь на анализ спутниковых снимков компании Maxar Technologies.

Среди них телеканал перечисляет автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, а также автомобильный и железнодорожный мосты над плотиной Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.

CNN утверждает, что повреждения также получила дамба через реку Днепр. Судя по снимкам, вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине.

Кто несет ответственность за подрыв мостов, не уточняется.