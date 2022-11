Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности. Как сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes, для манёвров был использован норвежский полигон.

Ракета увеличенной дальности JASSM-ER была сброшена на парашюте с самолёта MC-130J Commando II, после чего она поразила цель. По данным издания, дальность испытанного снаряда составляет до 1,9 тысячи километров.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными, но не обостряем ситуацию», — заявил подполковник европейского командования спецопераций Лоуренс Мельников, добавив, что тем самым Вашингтон демонстрирует Москве «расширенные возможности союзников».

#BREAKING video from 352nd Special Operations Wing successful test fire of a palletized Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM). Successful extraction of deployment box, release of JASSM with wing extension, and motor engagement during exercise #ATREUS22 #SOFinEurope pic.twitter.com/3hLcXDJ3bl

— US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) November 9, 2022