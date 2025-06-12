Отношения с Пакистаном имеют ключевое значение для национальной безопасности США. Об этом заявил командующий Центральным командованием США (СЕНТКОМ) генерал Майкл Эрик Курилла, сообщает Samaa.tv.

По его словам, Вашингтон не может позволить себе жертвовать сотрудничеством с Исламабадом ради стратегических отношений с Индией. Курилла подчеркнул, что именно взаимодействие с Пакистаном позволило добиться серьёзных успехов в борьбе с ИГИЛ.

Генерал отметил, что пакистанские спецслужбы арестовали как минимум пятерых высокопоставленных представителей террористической группировки. Кроме того, Пакистан передал США главного подозреваемого в организации взрыва в аэропорту Кабула.

«Благодаря постоянному сотрудничеству с Пакистаном США приблизились к окончательному разгрому ИГИЛ», — заявил Курилла.