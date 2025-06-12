Мария Захарова, официальный представитель МИД России, решила погрозить кулачком официальному Баку. По мнению споуксвумен МИД РФ, Азербайджан установил слишком тесные, по мнению Москвы, отношения с НАТО. Захарова предостерегла Азербайджан и Армению от сближения с альянсом, намекая на возможные последствия.

«Надеемся, что в Баку и Ереване в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО», — заявила она, добавив, что альянс «не несёт ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа», а основной целью Запада является «расшатывание региона и создание новых очагов напряжённости». Правда, потом постаралась «подсластить пилюлю» и заявила, что расквартированная в Армении миссия ЕС «шпионит» за Азербайджаном.

В самом деле, у Азербайджана весьма активное сотрудничество с НАТО. Только за последний месяц наши военные приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила-2025» (Resolute Force-2025) в Болгарии, азербайджанские эксперты — в учениях «Стратегические симуляции кибервойны». Азербайджан стал пятой по счёту страной, чей флаг был поднят в Центре совершенствования морской безопасности НАТО, нашу страну посетил замначальника штаба Объединённого командования вооружённых сил НАТО в Брунссуме, генерал-майор Стефан Фикс, а в азербайджанском Центре военных игр Национального университета обороны прошёл тренинг на тему «Процесс планирования операций» с участием Мобильной тренинговой группы Командования объединённых сил НАТО со штаб-квартирой в Брунссуме. Того, что в Москве по этому поводу занервничают, наверное, стоило ожидать. Как и нервозности по поводу обнимашек Еревана и Парижа.

Но есть ещё одна сторона вопроса. Дело не только в том, что СССР на карте мира нет уже больше трёх десятков лет, бывшие республики — независимые государства и свою внешнюю политику определяют сами. Просто формулировки в стиле «Баку и Ереван» в контексте взаимоотношений с НАТО — это, как бы поделикатнее, не очень грамотно с точки зрения текущей политики.

Азербайджан не является участником никаких российских «интеграционных проектов», в том числе в военно-политической сфере. Армения входит в ОДКБ и ЕАЭС. У Азербайджана есть активное экономическое сотрудничество с РФ, но нет никаких программ помощи и «особого статуса». Армения получает от России нефть и газ по внутренним ценам, что уже означает прибавку в бюджет в миллиард долларов. Плюс к этому, Россия содержит убыточную инфраструктуру Армении — железные дороги, сотовую связь, электрические и газовые сети… Всё это в той или иной форме отдано Москве — в концессию, в виде собственности российских госкомпаний или даже российских олигархов армянского происхождения. И, учитывая реалии, не приносит никакой прибыли. Но самое главное — за безопасность Армении по-прежнему отвечает российская военная база в Гюмри. В армянской армии действуют совместные с РФ группировки сухопутных сил и сил ПВО.

Наконец, Россия по-прежнему охраняет границы Армении с Ираном и Турцией. Никол Пашинян что-то регулярно вякает по поводу перехода границ под армянский контроль, но в Ереване и сами признают, что у страны на это нет ресурсов. В свою очередь, и в Азербайджане, и в Армении, и, должно быть, в Москве помнят, кто «помогал» армянским агрессорам оккупировать 20 % территории Азербайджана во время Первой Карабахской войны и откуда летели в Армению самолёты с оружием во время 44-дневной Отечественной войны. Применительно к данной конкретной ситуации госпожа Захарова вполне может делать пальчиком «ну-ну-ну» в адрес Еревана и настойчиво советовать двигаться исключительно в российском фарватере. А вот в отношении Азербайджана имперский диктат уже не проходит. Расклад сил не тот. Да и историческая память, как бы поделикатнее, к такому не располагает.

Но если в МИД РФ эти азбучные, в общем-то, вещи «выпадают из внимания» на уровне официального представителя, то уже никак не получится уйти от вопроса — осталась ли в России вообще профессиональная дипломатия вообще и умение просчитывать соответствие своих заявлений реальности в частности.