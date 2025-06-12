Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкой критикой в адрес Католикоса Ктрича Нерсисяна (Гарегина II) и его сторонников. Об этом он заявил в публикации на своей странице в Facebook, передаёт Minval.

По словам главы правительства, попытки представить его критику как «азербайджанский» или «турецкий» след являются проявлением лицемерия и попыткой скрыть собственную порочность.

«В процессе освобождения Армянской Апостольской Святой Церкви из плена лицемеров и фарисеев некоторые пытаются увидеть турецкий или азербайджанский след. Именно это и есть прямое фарисейство — использовать такие доводы, чтобы скрыть свою порочность от армянской общественности», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что такие методы мешают реформам и удерживают Церковь в состоянии тупика. По словам премьера, Ктрич Нерсисян и подобные ему духовные лица являются «подарком для сил, не желающих долголетия Армении и её Церкви».

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Пашинян также обратился к тем, кто защищает действующего Католикоса: «Что вы защищаете, кого вы защищаете? Ложь, обман, святотатство? Вы защищаете самих себя. Но у вас нет ни единого шанса».

Глава правительства подчеркнул, что Армянская Апостольская Святая Церковь будет «возвращена Иисусу Христу и армянскому народу» и заявил, что Ктрич Нерсисян должен покинуть Патриаршую резиденцию.

В завершение Пашинян отметил, что у него нет конкретной кандидатуры на пост Католикоса, но есть чёткое представление о том, каким должен быть будущий духовный лидер: «Это человек, верующий, последователь Христа, служащий Церкви, благочестивый, а не мошенник или блудник, скрывающийся под духовным саном».