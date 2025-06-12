Обувная продукция, произведенная в Агдамском промпарке, впервые отправлена на экспорт в Казахстан.

Об этом сообщили журналистам во время медиатура, организованного в Агдамский промышленный парк, передает Report.

Сегодня резидент Агдамского промышленного парка, компания Bafco Invest, оснащенная самым современным оборудованием немецкой компании «Desma», отправила в Казахстан 5 тысяч пар специальной защитной и полиуретановой обуви.

Продукция, изготовленная с использованием оборудования с высокими технологическими характеристиками, соответствует международным стандартам качества. Отмечается, что годовая производственная мощность Bafco Invest составляет 510 тысяч пар обуви. На предприятии обеспечены постоянной работой 67 человек.