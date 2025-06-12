Обучающиеся в России военные из стран СНГ и члены их семей до конца 2027 года освобождаются от прохождения обязательных мероприятий, связанных с регистрацией иностранцев.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, до 31 декабря 2027 года такие военнослужащие вправе находиться на территории РФ без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования. Норма распространяется также на их супругов, несовершеннолетних детей — родных и усыновленных.

Реализацию указа будет обеспечивать МВД РФ совместно с Минобороны.