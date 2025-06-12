В Баку число домов без документов превышает 500 тысяч, в регионах этот показатель еще выше.

Об этом заявил член парламентского Комитета по региональным вопросам Арзухан Ализаде на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Report.

Он отметил, что застраховать дома без документов невозможно:

«Например, из-за сильных дождей в осенне-зимний период многие дома в поселке Сабунчи были затоплены. Жилые массивы серьезно пострадали. Мы встретились с более чем 30 пострадавшими в этом районе, но не смогли оказать им никакой помощи, так как затопленные дома не имели необходимых документов».

Депутат отметил, что ситуация осложнилась из-за затопления домов водой, загрязненной нефтью: «Подавляющее большинство этих домов построено на каналах, по которым текут грунтовые воды из нефтяных скважин поселка Балаханы. Необходимо очистить эти каналы, а также решить проблему домов без документов».