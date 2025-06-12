Мессенджер WhatsApp приступил к тестированию новой функции на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит пользователям получать краткие пересказы содержания непрочитанных сообщений в личных чатах, группах и каналах.

Эта возможность, призванная облегчить ознакомление с длинными переписками, пока доступна лишь ограниченному кругу участников бета-тестирования на платформе Android, сообщает издание 9to5Mac.

Для активации ИИ-сводок пользователям необходимо будет включить функцию Private Processing, предназначенную для обработки запросов в защищенной и изолированной среде. После активации, при наличии большого количества непрочитанных сообщений, стандартная надпись «X непрочитанных сообщений» будет заменена на кнопку с пометкой Meta AI. Нажатие на нее сгенерирует краткое содержание переписки.

В компании подчеркнули, что при использовании данной функции особое внимание уделяется конфиденциальности данных. Содержимое сообщений не сохраняется и не связывается с аккаунтом пользователя. Обработка информации происходит в изолированной облачной среде, а готовые сводки автоматически удаляются сразу после использования. Кроме того, функция автоматически отключается в диалогах, где активирована расширенная приватность (Advanced Privacy), что исключает любое взаимодействие с ИИ, даже при наличии сквозного шифрования.

На данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна лишь части пользователей Android через бета-версию приложения. Точные сроки ее полноценного запуска для широкой аудитории, а также информация о доступности на платформе iOS и поддержке различных языков и регионов, пока не раскрываются.