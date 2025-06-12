Очередной скандал разгорелся в системе образования страны. Педагога столичной школы №264 обвиняют в том, что она требовала взятку в размере 20 манатов с каждого выпускника за выдачу им аттестата об окончании IX класса. Случай получил огласку после того, как отец выпускницы Р.З. позвонил на «горячую линию» телеканала «Хазар». Позже факт подтвердили и другие ученики.

В Управлении образования города Баку отметили, что уже проводят разбирательство по факту и позже предоставят общественности подробную информацию. Ранее Государственное агентство дошкольного и общего образования сообщило, что в этом году аттестаты о полном среднем образовании выпускникам XI классов планируется вручить с 14 по 20 июня, а аттестаты об общем среднем образовании — с 23 по 28 июня. Выпускники могут обратиться в школы, в которых они учились, в указанные даты и получить аттестаты. Документы об образовании выдаются за счет государства, комментирует Minval эксперт в области образования Рамин Нуралиев.

Однако он сомневается в правдивости обвинения. По его словам, 20 манатов — это не такая сумма, чтобы кто-то из педагогов или директоров школ пожертвовал своей репутацией ради них. Зная, что педагог может лишиться работы, если факт получит широкую огласку, никто не станет идти на столь компрометирующий шаг.

Отметим, что случаи требования денег за предоставление законных аттестатов и дипломов не новы в системе образования. Подобные случаи имели место еще в бытность министром образования Мисира Марданова. Еще в решении Кабинета министров от 29 апреля 2010 года было прописано, что все дипломы и аттестаты, а также дубликаты выдаются учащимся за счет государства, то есть бесплатно.