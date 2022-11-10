Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия во время войны против Украины понесла потрясающие потери в личном составе и артиллерии.

Как сказал он в интервью CNN, по его оценкам, Россия понесла «в 10 раз» больше потерь, чем Украина. Глава украинского государства добавил, что он не может назвать точные цифры, но существует «очень большая разница» между потерями двух стран.

Зеленский также сказал, что нежелание Украины бросать людей как «пушечное мясо» — еще одна причина, по которой она не понесла столь большие потери, как Россия.

«Когда мы просим наших партнеров об артиллерии или бронетехнике, то это не только оружие, а прежде всего защита наших военных», – добавил президент Украины.

Украинский лидер обратил внимание на то, что артиллерия, предоставленная Украине США и Европой, смогла «сломать» наступление российских войск.

«Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии», – подчеркнул глава украинского государства.