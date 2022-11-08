Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.
Глава государства выступил перед военнослужащими.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.
Глава государства выступил перед военнослужащими.
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