Государственная служба пожарной охраны МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры в целях обеспечения пожарной безопасности в стране.

По данным МЧС, в ходе проверки на объекте по производству чистящих и косметических средств, принадлежащем ООО İstanbul Təmizlik və Kosmetik расположенном по адресу город Баку, Сабаильский район, Сальянское шоссе, 5-й переулок, дом 6, были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности.

Было принято решение о частичном приостановлении оказания услуг в объекте.