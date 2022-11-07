С 6:00 в ряде областей Украины начались отключения света по графику. Об этом напомнили в «Укрэнерго».

Добавили, что также будут действовать и экстренные аварийные отключения.

«Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше».

Между тем более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число — в Киеве и Киевской области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября.

Он рассказал, что в течение недели провел несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике. «Что бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас», — отметил глава государства. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. «В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать», — сказал он.