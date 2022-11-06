Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель от имени ЕС осудил пуск КНДР нескольких ракет. По его словам, такие испытания «создают серьёзную угрозу для всех государств».

«Беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных КНДР в 2022 году, является тревожной иллюстрацией её намерения продолжать подрыв глобального режима нераспространения». Это создаёт серьёзную угрозу для всех государств и подрывает международный и региональный мир и безопасность», — сказал Боррель, слова которого приводит Интерфакс.

Он потребовал от Пхеньяна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.