Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что угощал черной икрой российского коллегу Владимира Путина и главу Азербайджана Ильхама Алиева.

«Когда-то я давно был под Минском (…), в бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру. Я у них беру, если кому-то баночку подарить, сувенирную вот чтоб. И все удивляются. Ильхаму Алиеву или Путину я специально [подарил]», — сказал Лукашенко во время посещения национальной биотехнологической корпорации республики.

Как утверждает белорусский глава, в Кремле такой икры нет, и он предложил Путину попробовать. По словам Лукашенко, российский президент удивился, что Беларусь может производить такой продукт.

