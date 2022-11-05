На старые грабли в бесперспективной партии наступают не только армяне, но и российский истеблишмент.

Под ухищрениями подразумеваются приемы, с помощью которых достигаются разные цели. Иной раз они себя оправдывают. Но если ими формируется большой и серьезный процесс, то использующие их ловкачи натыкаются на глухую стену.

Ухищрения часто используются для достижения неблаговидных и грязных целей, и делающие на них ставку не удостаиваются позитивного имиджа.

Имя российско-армянского бизнесмена Рубена Варданяна неизменно коррелировалось с сомнительными делами. Его дурная слава всегда шагала впереди него. Он достаточно наследил в международной финансово-банковской системе и потому подпал под внимание международных фискальных служб.

Свой капитал наработал в России. Быстро сориентировавшись, нашел ходы к верхам. Чтобы котироваться в качестве надежного человека, денег не жалел. В российских политических кругах имели хождение не только его деньги, но и воззрения.

Он сегодня в обойме Кремля. Ныне Россия меняет коней на переправе армяно-азербайджанского поствоенного урегулирования. Не случайно Владимир Путин превратил предмет мирного соглашения в одну из главных тем Валдайской площадки.

Однако хозяин Кремля сам себя дезавуирует, предлагая оставить тему «статуса» горстки армян азербайджанского Карабаха на будущее. И это притом, что российский президент безоговорочно принял план и видения Баку относительно судьбы крошечной армянской общины Карабаха, назвав это регион азербайджанским.

С момента появления в Карабахе миротворцев тема конфликта постоянно маячит в российской прессе. Журналистская братия северного соседа прямо воспылала к ней чуткостью. Вещающие из Ханкенди корреспонденты, как правило, оперируют вымышленными цифрами и статданными, из чего можно было сделать вывод, будто в Карабахе живут миллионы. Для чего все раздувается, ясно.

Москва искусственно поднимает планку своей значимости в миротворческом контексте.

Ныне идет новый этап раскрутки темы Карабаха. Ее грязная начинка на виду. Вещатели, среди которых нарисовались еще и эксперты, ученые-кавказоведы и политтехнологи, опять блещут злоречивостью в адрес Баку, провоцируя очередную антиазербайджанскую кампанию.

Блеф Москвы стал явью. Кремль инкорпорирует в среду армян Карабаха своего протеже Рубена Варданяна. Радость-то какая. Никем непризнанный глава несуществующей республики Араик Арутюнян подписал накануне «указ» о назначении российского посыльного на «должность главы правительства» виртуальной страны.

Обанкротившийся «президент» посредством соцсетей аж воздал аванс Варданяну в виде лестной характеристики, назвав его «благотворителем и общественным деятелем с большим опытом и знаниями».

Понятно, что Арутюнян, выражаясь языком кино, это уходящий объект. Его попросту уходят, а он не артачится, наоборот, стелется перед прибывающей сменой, дабы сохранить мосты и оставить за собой награбленное и преференции.

Из признаний провалившегося Арутюняна «Варданяну предстоит оформить субъектность армянской общины Карабаха».

Сматывающий удочку староста жутко боится «очередной катастрофы, чтобы не были потеряны места, где армяне жили тысячелетиями». Не удивительно. Армяне на полном серьезе утверждают, что аж в 325 году до нашей эры они в Карабахе возделывали виноград и выпускали тутовку. На этикетке продукции об этом написано.

А назначенец между тем упражняется в вербальном искусстве, чтобы «начать общественные консультации, заручиться поддержкой тех подходов и решений, которые будет предлагать». Таким образом, бывший руководитель компании «Тройка Диалог», экс-президент Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян, отказавшись от российского гражданства, переезжает в Карабах, чтобы приступить к спасительной миссии.

Но на старые грабли в бесперспективной партии наступают не только армяне, но и российский истеблишмент.

Как рассказали «Минвалу» информированные источники, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил крайнее недовольство и возмущение приездом Рубена Варданяна в Карабах. Путин сказал, что не владеет информацией, хотя его попытки реанимации армянского сепаратизма налицо.

Разве не с российской подачи 30-го сентября в Ханкенди армяне разыграли фарс с митингом? Неужели бдительный модератор армяно-азербайджанского урегулирования не располагал данными о том, что происходит в Карабахе и кто стоит за новым всплеском реваншизма?!

Варданян получил московское добро на свою затею с кремлевского благословения и при организационном содействии государственных органов РФ. Есть важная деталь, проливающая свет на сомнительные старания Москвы.

Она прекрасно владеет ситуацией и знает, что карабахские армяне уже готовы к диалогу с Баку и к принятию азербайджанского гражданства. Все необходимые процедуры и контактный процесс осуществлялись с расчетом на ближайшие дни. Потому Москва и стала форсировать сценарий с Варданяном, чтобы сорвать мирный процесс и тем самым обеспечить свое присутствие в Карабахе.

Организацией позорного проплаченного митинга в Ханкенди наряду с Варданяном занимался командующий РМК в Карабахе генерал Андрей Волков. У него на подхвате был Араик Арутюнян, да и Рубен Варданян, который щедро оплатил услуги военных, пожертвовав крупную сумму денег в пользу командующего.

Москва скоро уберет Арутюняна из Карабаха, чтобы несколько смягчить ситуацию. Но даже бегство этого преступника из Азербайджана не станет решением сложной проблемы.

Он со своей бандой причастен к многочисленным преступлениям, совершенным против Азербайджанского государства и народа. Злодеяния не имеют срока давности.

Скорее, Москва еще и позаботится о том, чтобы сменить Волкова и привести на его место другого военачальника, с которым удобно будет контактировать Варданяну. Но и это не может стать адекватным решением в условиях, когда российские миротворцы ударяются в дестабилизационные процессы, накаляя обстановку.

Москва, как союзник Баку, а эти отношения взяли старт с 22 февраля 2022 года, по определению не имеет права ставить азербайджанское руководство перед тревожными фактами. Президент Ильхам Алиев в вопросах национальной безопасности всегда был и будет принципиальным и последовательным.

Пока Баку не рассматривает проблему нахождения военного контингента России в Карабахе, потому как имеется трехстороннее заявление, регламентирующее нахождение РМК на своей территории до ноября 2025 года. Однако после ноября 2025 года российские военные в обязательном порядке покинут Карабах.

Но если руководители и военнослужащие РМК возьмут за правило нарушение азербайджанского законодательства, будут превышать служебные полномочия, тогда Баку поставит вопрос об их преждевременном уходе ребром.

Вспоминаются тревожные 80-90-ые годы, когда влиятельные лоббисты из российских политических кругов с головой уходили в тему Карабаха. Делали это, что называется, не задаром. Безуспешные игры и опасные эксперименты стремительно сменяли друг друга, а российские СМИ не уставали лить ушаты грязи на справедливую позицию азербайджанского народа, который испытал на себе бремя многолетней оккупации, горьких лишений и потерь.

Давление грязных кругов, равно как и агрессия бесноватой Армении, не сломили волю азербайджанцев. И стоит ли снова испытывать терпение Баку, третировать его новыми кочарянами, вольскими, саргсянами и иже с ними?!

Время вооруженных бандитов и хайских террористов вышло. Попытки реанимации тирании обречены. И все, кто ввязывается в недобрые дела, поневоле выступают пособниками зла и варварства.

Коль на повестке стоит вопрос и будущее союзнических отношений, нужны ли ухищрения? Не лучше ли отстраниться от сомнительного посредничества, которое вредит двум конфликтующим народам и самой России?!

Тофик Аббасов, аналитик