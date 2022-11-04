У нас есть планы по расширению производства. Таким образом, мы планируем максимально использовать неиспользуемые земли для производства оливок, особенно здесь — на Абшеронском полуострове и в некоторых других районах Азербайджана.

С данным заявлением выступил президент Ильхам Алиев на открытии в поселке Зиря Хазарского района Баку крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Абшеронские оливковые сады».

«Возможно, в ближайшее время нам потребуется расширить производство. Думаю, поэтому наше сотрудничество с вашей компанией будет иметь стратегическое значение. Потому что здесь, в Абшероне и на освобожденных территориях есть потенциал. Конечно, все это будет оцениваться с точки зрения почвы, климата, урожайности. Но у нас серьезные планы стать важным участником. У нас также есть планы по созданию в стране тысяч рабочих мест и местного производства», — отметил президент.