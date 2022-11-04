США играют ведущую роль в войнах и кровопролитиях и разрушает интересы наций, чтобы обеспечить свои собственные интересы.

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на церемонии по случаю Дня «13 абана», национального дня борьбы с мировым империализмом, передает İRNA.

Раиси в ответ на слова президент США Джо Байден, что «США освободят Иран», заявил:

«Иран обрел свободу 43 года назад и полон решимости не оставаться в плену. Исламская Республика Иран не станет вашей «дойной коровой».»

Раиси отметил, что США готовы уничтожить множество людей во всем мире, чтобы служить своим интересам.

Демонстрации по случаю Дня «13 абана» проходят в 900 городах Ирана. В Тегеране демонстрации проходят у бывшего посольства США.

Демонстранты в иранской столице скандировали лозунг «Смерть Америке», и жгли флаги США.

13 абана (восьмого месяца иранского календаря – или 4 ноября 2022 года) – Национальный день борьбы с мировым империализмом в Иране. 43 года тому назад, в этот день (13 абана 1358 года по иранскому календарю, 4 ноября 1979 года), иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране в знак протеста с неоднократными заговорами Соединённых Штатов против Исламской Революции.