Применение КНДР ядерного оружия против США или их союзников приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совещании с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп. Они договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР, сообщается на сайте Пентагона.

«Любая ядерная атака [Северной Кореи], включая применение тактического ядерного оружия, неприемлема и [приведет] к свержению режима Ким Чен Ына подавляющим и решительным ответом альянса», — говорится в тексте.