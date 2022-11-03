Дальнейшее укрепление обороноспособности Азербайджана и его национальной безопасности, постоянная модернизация армии в числе приоритетных задач текущего года. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает MInval.az.

«Несмотря на усилия президента нашей страны по установлению прочного мира на Южном Кавказе, Армения не оставляет попыток уклониться от справедливого мира под разными предлогами, наблюдаются тенденции к перевооружению и непрекращающиеся военные провокации против нашей страны под покровительством традиционных и новых покровителей. Это еще раз подтверждает важность постоянного наращивания силы и мощи нашей победоносной Армии. На фоне названных вызовов на укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности будет направлено 24,1% государственного бюджета 2023 года, или 5,3 миллиарда манатов, что на 17,1% больше, чем в 2021 году», — сказал Самир Шарифов.