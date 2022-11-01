Более 260 граждан Азербайджана погибли или пострадали с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы сегодня страдаем от минного террора. Армения в период оккупации азербайджанских территорий установила более 1 млн мин. После окончания войны в ноябре 2020 года более 260 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на этих минах», — заявил лидер Азербайджана на открытии 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.

Алиев сказал, что Азербайджан два года назад – осенью 2020 года – положил конец конфликту с Арменией и военным путем на основании устава ООН освободил свои территории. «Армения проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершила акты вандализма на азербайджанских землях. После освобождения этих территорий мы увидели, что здесь все разрушено со стороны Армении. Города, села. (…). Это проявления исламофобии со стороны Армении», — отметил президент.

По словам азербайджанского лидера, в настоящее время Азербайджан осуществляет работы по восстановлению освобожденных территорий. «Мы сами восстанавливаем эти территории, за счет собственных ресурсов, международные донорские организации не оказывают нам помощи в этой работе», — отметил Алиев.

«Азербайджан, как и Алжир, со временем подвергся вторжению. Армения оккупировала наши земли на 30 лет. В эти годы мы чувствовали поддержку наших арабских братьев.

Мы увидели поддержку членов Организации исламского сотрудничества в то время», — сказал глава государства.