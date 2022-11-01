Президент Ирана Ибрахим Раиси встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего с визитом в Тегеран.

Как передает IRNA, официальная церемония встречи состоялась в культурно-историческом комплексе Саадабад в Тегеране. После этого стартовали переговоры Пашиняна и Раиси.

Отмечается, что стороны намерены обсудить вопросы, касающиеся «двусторонних отношений и региональных проблем».

Премьер-министр Армении и президент Ирана примут участие в церемонии подписания двустороннего соглашения.