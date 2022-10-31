Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного общения с Владимиром Зеленским в начале лета. Недовольство у него вызвала «неблагодарность» главы Украины по поводу предоставленной Киеву военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Представители американской администрации, знакомые с ситуацией, рассказали, что Байден и Зеленский постоянно созваниваются после объявления Штатами об очередном пакете военной помощи. Однако разговор между лидерами 15 июня отличался от предыдущих. До этого, заявляют источники, недовольство Байдена Зеленским копилось в течение нескольких недель.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает. Байден вышел из себя… Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он (Байден), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — приводит детали общения телеканал.

Но журналисты добавляют, что после этого разговора отношения Байдена и Зеленского только улучшились, напряжение снизилось, когда президент Украины сделал заявление, «в котором похвалил США за их щедрую помощь».