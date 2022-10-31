По итогам трехсторонней встречи в Сочи может быть принято трехстороннее заявление. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Как сообщал Minval, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня ранее не опроверг и не подтвердил возможность подписания документа по итогам переговоров Путин-Пашинян-Алиев.

«Давайте не будем предугадывать результаты встречи. Мы проинформируем СМИ, если будет согласован документ», — согласно он.