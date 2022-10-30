В Азербайджане выявлено еще 45 случаев заражения коронавирусом, 38 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

За сутки вакцинированы 434 человека. Количество вакцинированных первой дозой составило 99, второй дозой — 91 человек. Тремя и более дозами вакцинированы 207 граждан, бустерную дозу получили 37.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13911037.