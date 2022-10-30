Нынешняя ситуация вокруг Украины похожа на времена Карибского кризиса, поскольку угрозы безопасности России создаются у её границ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Как в 1962 году, так и сейчас речь идёт о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах», — сказал Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

Он отметил, что сегодня угроза ближе, чем тогда, когда ракеты «Юпитер» были размещены в Турции.

По его словам, сейчас идёт кампания по накачиванию Украины оружием.