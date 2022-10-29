Движение пассажирских поездов по маршруту Кишинев (Молдова)-Киев (Украина) после 20-летнего перерыва будет открыто с 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра — министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну.

«С 6 ноября 2022 года железнодорожный маршрут Кишинев-Киев возобновит работу. Поезда будут отправляться на Украину три раза в неделю», — написал он в Telegram-канале.

По его информации, в составе будет семь вагонов, он рассчитан на 280 пассажиров. Обслуживать маршрут совместно будут компании «Железная дорога Молдовы» и «Украинские железные дороги».