Запад дискредитировал доллар и другие валюты, «прикарманив» российские резервы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировал институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы», — указал глава государства.

При этом российский лидер выразил уверенность, что переход к национальным валютам будет активно набирать обороты — это неизбежно. По словам президента, такие расчёты постепенно станут доминировать — такова логика суверенной финансовой и экономической политики.