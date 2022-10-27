Президент России Владимир Путин назвал многополярное мироустройство единственным шансом Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность.

«Мы в отличие от Запада в чужой двор не лезем. Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка», — сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Правосубъектность Европы в настоящее время «сильно ограничена», считает Путин. Попытки Запада «загнать всех под один шаблон» обречены.