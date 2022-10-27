28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-15°, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, туман. Западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 18-22° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-8° тепла.