Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии в интернете, заявив, что это «ослабляет сердце священника». Об этом сообщает BBC.

По словам Франциска, порнография — это «порок, который есть у очень многих людей… даже у священников и монахинь».

«Оттуда входит дьявол», — сказал Папа священникам и семинаристам.

Что касается того, как ориентироваться в социальных сетях и цифровом мире, он сказал, что их следует использовать, но посоветовал не тратить на это слишком много времени.

«Чистое сердце, которое Иисус получает каждый день, не может принять эту порнографическую информацию», — сказал он.

Франциск посоветовал группе «удалить это со своего телефона, чтобы у вас не было искушения».