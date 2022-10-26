В результате вооруженного нападения у мавзолея Шах-Черах в иранском Ширазе погибли 15 человек, сообщает агентство IRIB.

«Число жертв в результате нападения на мавзолей Шах-Черах выросло до 15 человек», — сказано в сообщении. Отмечается, что сначала террористы открыли огонь по гробнице снаружи, а затем зашли во внутрь.

При этом число пострадавших после стрельбы достигло 40 человек.

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Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском Ширазе, 13 человек погибли, еще 10 пострадали, сообщает Fars.

По данным агентства, среди погибших как минимум один ребенок, двое нападавших уже задержаны, поиски третьего продолжаются.