В Туркменистане переименовали некоторые села и города, носившие имена первого президента страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) и его матери, сообщает информагентство «Туркменистан. Золотой век».

Переименования прошли во всех велаятах (областях) республики. Об этом было объявлено на заседании Народного совета, который проводил бывший глава государства и действующий председатель совета Гурбангулы Бердымухамедов — отец президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Всего было переименовано более 30 сел и городов. Кроме того, в стране упразднены шесть этрапов (районов), пять городов, один городской этрап в городе Туркменбаши, два поселка и 36 генгешликов (административно-территориальных образования, состоящих из одного или нескольких сел).

Оптимизация территорий, как ожидается, обеспечит планомерное и целевое использование государственного бюджета, своевременный контроль над его исполнением и поможет сэкономить в общей сложности 28 млн манатов из бюджета ($8 млн).